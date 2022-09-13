Наступ на Херсонщині йде повільніше, ніж на Харківщині: Резніков назвав цікаву причину

Причиною є оборонні траншеї, які полюбилися окупантам

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, у чому причина того, що контрнаступ у Херсонській області просувається повільніше в порівнянні з Харківщиною. За його словами, усьому причина — особливості сільського господарства на Херсонщині.

Про це він повідомив у спеціальному коментарі для британської газети "Financial Times".

"Майже одночасний контрнаступ навколо Херсона просувається повільніше, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї", — пояснив Резніков.

Крім того, міністр оборони додав, що чеченських найманців, які нещодавно прибули в Херсонську область, використовують для того, щоб фронтові війська росії не покинули свої позиції і не втекли.

Нагадуємо, що раніше "Телеграф" повідомляв, що чеченці записали відеозвернення, де розповіли, що повертаються в Україну, зокрема в Херсонську, Запорізьку та Донецьку області. До того ж, рамзан кадиров заявив, що залишається на своїй посаді і хоче залишатися на ній рекордну кількість років.