Вже не йде: Кадиров пояснив свої слова про "безстрокову відпустку"

Чиновник хоче правити ще більше десятка років

Глава Чечні рамзан кадиров, який напередодні заявив, що роздумує про те, щоб скласти повноваження, змінив свою думку і тепер націлений на рекорд.

Як повідомив кадиров у своєму телеграм-каналі, того дня він натрапив на публікацію, в якій говорилося, що він обіймає свою посаду 15 років і є справжнім "довгожителем" серед голів російських суб’єктів, і після цього вирішив дізнатися про думку своїх передплатників.

Він зазначив, що, як виявилося, попередній "рекорд" тримався 27 років.

"Тому скажу більше: тепер я вирішив піти на побиття чинного рекорду. Подивимося, може, я обійду цей показник", — сказав кадиров.

Після цього глава Чечні додав, що розмови про довгострокову відпустку доведеться відкласти на майбутнє, а цього року він не братиме навіть щорічної відпустки.

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Як повідомлялося раніше, про те, що кадиров роздумує про те, щоб піти у відставку, стало відомо з його відео, оприлюдненого 3 вересня.

Відразу після цього в російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що його можуть призначити на посаду глави Росгвардії, тобто дати можливість зайнятися "зачисткою" окупованих територій і взяти під контроль ситуацію в росії.