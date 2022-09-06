Уже не уходит: Кадыров объяснил свои слова о "бессрочном отпуске"

Чиновник хочет править еще более десятка лет

Глава Чечни рамзан кадыров, который накануне заявил, что раздумывает о том, чтобы сложить полномочия, изменил свое мнение и теперь нацелен на "рекорд".

Как сообщил кадыров в своем телеграм-канале, в тот день он наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что он занимает свою должность 15 лет и является настоящим "долгожителем" среди глав российских субъектов, и после этого решил узнать мнение своих подписчиков.

Он отметил, что как оказалось, предыдущий "рекорд" держался 27 лет.

"Потому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель", — сказал кадыров.

После этого глава Чечни добавил, что разговоры о долгосрочном отпуске придется отложить на будущее, а в этом году он не будет брать даже ежегодного отпуска.

Как сообщалось ранее, о том, что кадыров раздумывает о том, чтобы уйти в отставку стало известно из его видео, обнародованного 3 сентября.

Сразу же после этого в российских СМИ появилась информация о том, что его могут назначить на пост главы Росгвардии, то есть дать возможность заняться "зачисткой" оккупированных территорий и взять под контроль ситуацию в самой россии.