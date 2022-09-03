Кадыров выступил с неожиданным заявлением о своем посте

Глава Чечни собрался в "бессрочный отпуск"

Глава Чечни рамзан кадыров записал неожиданное обращение, в котором заявил, что "засиделся" на своем посту.

В соответствующем обращении, которое было обнародовано в его телеграм-канале, кадыров сообщил, что обнаружил, что он является "долгожителем" среди глав субъектов россии и заслужил на "длительный отдых".

"Я думаю, что мое время тоже пришло, пока меня не выгнали", — сказал он.

Причин такого решения он не назвал, однако намекнул на то, что стал "слишком старым" и постарается сделать так, чтобы уйти вовремя.

"Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск", — говорится в подписи к видео.

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Как сообщалось ранее, в конце мая стало известно, что в руководстве кремля растет недовольство кадыровым из-за того, что он позволяет себе критиковать высокопоставленных чиновников, а также проявляет высокую медийную активность.

Кроме того, 1 сентября он отличился весьма резким высказыванием в сторону самой россии, после того, как суд признал экстремистской одну из главных книг ислама "Сахих аль-Бухари".