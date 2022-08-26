СБУ официально взялась за кадырова: в чем Украина обвиняет дон-дона

Чеченский террорист подпал под действие трех статьей Уголовного кодекса Украины

Чеченский террорист, глава одной из российских республик, известный своим словом-паразитом "дон-дон" рамзан кадыров, который все новыми партиями отправляет на войну в Украину свое бестолковое TikTok-войско, получил подарок от Службы безопасности Украины. Вместе с двумя ближайшими приспешниками он получил подозрение в совершении военных преступлений сразу по трем статьям УКУ.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, лично кадырова подозревают в:

планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 437 УК);

совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УКУ);

оправдывании, признании правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году, оправдывании, признании правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификации лиц, осуществлявших вооруженную агрессию российской федерации против Украины, начатую в 2014 году. (ч. 3 ст. 436-2 УКУ).

"Задокументировано, что в феврале-марте 2022 года кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей", — так кратко описали преступления главы Чечни в СБУ.

Вместе с ним подозрения получили заместитель начальника управления федеральной службы войск национальной гвардии рф по чеченской республике даниил мартынов и командир тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона "Юг" 46 отдельной бригады оперативного назначения северо-кавказского округа войск национальной гвардии российской федерации хусейн межидов.

Так глава личной охраны кадырова мартынов руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. СБУ установило, что при его непосредственном руководстве были захвачены в заложники почти 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых более сотни лежачих больных. Кроме того, мартынов приказал заминировать подходы к зданию и превратить интернат в огневую позицию кафиров.

В свою очередь межидов в период с 25 февраля по 13 марта захватывал в заложники и удерживал в подвалах многоэтажек около двухсот жителей Гостомеля. "Среди пострадавших – женщины, пожилые люди и несовершеннолетние дети. Тех из пленных, кто, не выдержав бесчеловечных условий содержания (сырость, холод, нехватка воды, еды и медикаментов), умирал, "хоронили" здесь же, вблизи дома", — сообщили в СБУ.

Эти двое получили обвинения в нарушении законов и обычаев войны, жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК). И мартынову, и межидову инкриминируют:

удержание гражданских;

нарушение правил обращения с гражданским населением;

использование их в качестве "живого щита".

Отдельно межидова подозревают в ограблении гражданских лиц и объектов. Следствие по этим фактам продолжается.

Как сообщал "Телеграф", кадыров отличился также прямыми угрозами захватить Польшу.