"Добровольцев" готовили в Российском университете спецназа

В Украину отправилась очередная партия бойцов-"кадыровцев", за "голову" которых ранее назначили награду в 600 долларов. Главной целью наемников называют отстаивание "интересов многонационального общества". Последнее, при чем, относится к россии, но военные действия бойцы почему-то предпочитают осуществлять на территории украинского государства.

О подготовке очередной партии военнослужащих "тик-токеров" сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в личном Telegram-канаде. Он заявил, будто бы отправляющиеся на войну люди являются добровольцами, которые выбрали свою судьбу "не ради денег".

Отправка происходила утром 13 августа. Согласно анонсу Кадырова уже к вечеру субботы очередная партия чеченцев должна была оказаться на территории оккупированного Донбасса. Подготовкой наемников занимался Российский университет спецназа, что еще раз доказывает вину россии в преступлениях против мирного населения Украины.

"Судя по боевому настрою, они [наемники — ред.] намерены вырезать нацистскую шваль как злокачественную опухоль, не оставив даже малейшего упоминания о членах бандеровских формирований", — заявил заслуженный "тик-токер" Кадыров.

Вместе с главой Чечни очередные подразделения "кадыровцев" в Украину отправляли несколько представителей правительства государства. Выступая перед бойцами, они заявили, что стать частью "стремительной освободительной армии" россии — большая честь. Судя по всему, этим политикам забыли уточнить, что "стремительность" российских оккупантов немного затормозила сразу же после обещаний взять Киев за три дня.⠀

К слову, в сети новость восприняли весьма живо, и теперь активно обсуждают, куда же подевались предыдущие подразделения "кадыровцев", раз пришлось формировать новые.

Напомним, что не так давно Рамзан Кадыров отличился угрозами не только в сторону Украины, но и Польши, которая помогает нашему народу противостоять российской навале. При этом чеченца совершенно не смущает, что поляки давно являются частью НАТО.

Стоит добавить, что при всей своей воинственности лидер Чечни хочет установить новые системы противовоздушной обороны в горах своего государства.