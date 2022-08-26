СБУ офіційно взялася за кадирова: в чому Україна звинувачує дон-дона

Чеченський терорист підпав під дію аж трьох статтей Кримінального кодексу України

Чеченський терорист, голова однієї з російських республік, відомий своїм словом-паразитом "дон-дон" рамзан кадиров, який все новими партіями відправляє на війну в Україну своє недолуге TikTok-військо, отримав подаруночок від Служби безпеки України. Разом із двома найближчими поплічниками він отримав підозру у скоєнні воєнних злочинів одразу за трьома статтями ККУ.

Як повідомили у прес-службі СБУ, особисто кадирова підозрюють у:

плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни (ч. 2 ст. 437 ККУ);

вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 ККУ);

виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовуванні, визнанні правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році (ч. 3 ст. 436-2 ККУ).

"Задокументовано, що у лютому-березні 2022 року кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників", — так коротко описали злочини голови Чечні в СБУ.

Разом із ним підозри отримали заступник начальника управління федеральної служби військ національної гвардії рф по чеченській республіці данііл мартинов та командир тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону "Південь" 46 окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ національної гвардії російської федерації хусейн межидов.

Так голова особистої охорони кадирова мартинов керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. СБУ встановило, що за його безпосереднього керівництва були захоплені у заручники майже 500 осіб (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві мешканці), з поміж яких – більше сотні лежачих хворих. Окрім того, мартинов наказав замінувати підходи до будівлі та перетворити інтернат на вогневу позицію окупантів.

У свою чергу межидов у період з 25 лютого по 13 березня захоплював у заручники та утримував підвалах багатоповерхівок майже дві сотні мешканців Гостомеля. "Серед потерпілих – жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих з полонених, хто, не витримавши нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, "хоронили" тут же, поблизу будинку", — повідомили в СБУ.

Ці двоє отримали звинувачення у порушенні законів та звичаїв війни, жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 ККУ). І мартинову, і межидову інкримінують:

утримування цивільних;

порушення правил поводження з цивільним населенням;

використання їх у якості "живого щита".

Окремо межидова підозрюють у пограбуванні цивільних осіб і об’єктів. Слідство за цими фактами триває.

кадиров уже відповів на оголошення підозри. Як завжди, почав погрожувати, що зараз приїде і з усім розбереться. Наприклад, запропонував СБУ призначити місце, куди він приїде, а саму спецслужбу назвав "пішаками азовців та інших злочинних організацій. Він також пообіцяв і надалі брати участь у "спецоперації". "І якби мене запитати, то я б давно забрав би Київ, і Зеленський і тому подібні були б уже в підвалі на допитах… Тож дякуй путіну за те, що він нам не дозволяє забрати Київ і спитати з тебе сповна", — сказав кадиров у голосовому повідомленні, густо пересипаному його набридливим "дон-дон". На відео, схоже, забракло сміливості.

Як повідомляв "Телеграф", кадиров відзначився також прямими погрозами захопити Польщу.