Крим — це Україна

У рф заявили, що міжнародні організації нібито порушують і обмежують права російських спортсменів, усуваючи тих від змагань на найвищому рівні.

Президент ФК "Ахмат" та соратник голови Чечні Рамзана Кадирова Магомед Даудов "наїхав" на УЄФА через останню заяву союзу по Криму, передає sport24.ru. В УЄФА відмовили Москві допускати команди з окупованого півострова до чемпіонату рф з футболу. Ця заява розлютила Даудова, який закликав включити клуби з окупованих росією територій до першості рф.

"Абсолютно маячня від організації, яка ще сміє щось диктувати після того, як, можна сказати, викинула російський футбол зі своєї асоціації (команди з росії були відсторонені від змагань через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну, — Ред.).

Прийнято вважати, що спорт поза політикою. Але ця теорія не діє, коли йдеться про росію. ФІФА, УЄФА, інші міжнародні спортивні організації саме змішали спорт з політикою, позбавивши можливості російських спортсменів змагатися на міжнародних турнірах. І після цього нам потрібно прислухатися до їхніх рекомендацій? До біса! Досить!" — сказав Даудов.

Нагадаємо, в УЄФА нещодавно чітко відповіли росії щодо можливого включення кримських клубів до чемпіонату рф.

"Що стосується ситуації в Криму, то відповідно до рішення надзвичайної комісії УЄФА від 22 серпня 2014 року виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення заборонити кримським клубам грати у змаганнях, організованих Російським футбольним союзом, з 1 січня 2015 року, і щоб регіон вважався "спеціальною зоною" "для футбольних цілей до подальшого повідомлення", — цитує УЄФА Р-Спорт.

Нагадаємо, деякі російські чиновники навіть зраділи міжнародному бану російських команд, адже ті лише ганьбили рф. До речі, спонсор збірної України розпочав співпрацю з командою Кадирова — ФК "Ахмат".