Спонсор збірної України розпочав співпрацю з командою Кадирова
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Збірна України працює з іспанською компанією з 2017 року
Іспанська компанія Joma, яка є технічним спонсором футбольної збірної України, стала співпрацювати з російськими клубами, попри повномасштабне вторгнення рф у нашу країну.
Про це повідомляє офіційний сайт "Ахмата", команди з Грозного (Чеченська Республіка, рф). Крім того, іспанський виробник співпрацює із московським ЦСКА.
"Joma – всесвітньо відомий бренд, який протягом багатьох років є партнером багатьох олімпійських комітетів, національних збірних, а також відомих професійних команд із різних видів спорту", — зазначили в "Ахматі".
Нагадаємо, Рамзан Кадиров, який активно підтримує повномасштабне вторгнення росії в Україну, навіть був президентом цього клубу з 2004 по 2011 рік. Клуб названо на честь Ахмата Кадирова, батька голови Чечні.
Додамо, що Joma є технічним спонсором національної збірної України з 2017 року.
До речі, з усіх виробників футбольних форм тільки Nike розірвав контракти з клубами вищого дивізіону чемпіонату росії. Ця компанія також призупинила свою діяльність у рф.
Раніше повідомлялося, що в Уфі почався переполох через плакат із гравцем збірної України на стадіоні.