Спонсор збірної України розпочав співпрацю з командою Кадирова

Збірна України працює з іспанською компанією з 2017 року

Іспанська компанія Joma, яка є технічним спонсором футбольної збірної України, стала співпрацювати з російськими клубами, попри повномасштабне вторгнення рф у нашу країну.

Про це повідомляє офіційний сайт "Ахмата", команди з Грозного (Чеченська Республіка, рф). Крім того, іспанський виробник співпрацює із московським ЦСКА.

"Joma – всесвітньо відомий бренд, який протягом багатьох років є партнером багатьох олімпійських комітетів, національних збірних, а також відомих професійних команд із різних видів спорту", — зазначили в "Ахматі".

Нагадаємо, Рамзан Кадиров, який активно підтримує повномасштабне вторгнення росії в Україну, навіть був президентом цього клубу з 2004 по 2011 рік. Клуб названо на честь Ахмата Кадирова, батька голови Чечні.

Додамо, що Joma є технічним спонсором національної збірної України з 2017 року.

Нова форма ЦСКА на сезон 2022-23.

До речі, з усіх виробників футбольних форм тільки Nike розірвав контракти з клубами вищого дивізіону чемпіонату росії. Ця компанія також призупинила свою діяльність у рф.

Раніше повідомлялося, що в Уфі почався переполох через плакат із гравцем збірної України на стадіоні.