У росії почався переполох через плакат з гравцем збірної України (відео)

Українець виступав у росії в сезоні 2015/2016

У росії зажадали прибрати банер із зображенням українського футболіста Олександра Зінченка через позицію захисника "Манчестер Сіті" щодо війни в Україні, повномасштабна стадія якої триває вже 122 дні.

З відповідним закликом виступив лідер башкирського громадського руху "Чиста Черниківка" Руслан Бадретдінов, який розмістив відеозвернення на своїй сторінці в Instargam.

Бадретдінов повідомив, що його організація вимагає від ФК "Уфа" зняти з фасаду домашнього стадіону плакат із зображенням гравця збірної України.

"Ми, громадський рух "Чиста Черниківка", закликаємо ліквідувати банер громадянина України, гравця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка зі стадіону ФК "Уфа". Інакше ми будемо зобов’язані звернутися до профільних органів для пояснення позиції ФК "Уфа", — написав Бадретдінов.

Додамо, що Зінченко виступав за "Уфу" з лютого 2015 до липня 2016 року. З російської команди Олександр перейшов до "Манчестер Сіті". Чинна угода між українцем та "Манчестер Сіті" розрахована до 2024 року.

Зінченко активно критикує росіян і досить емоційно реагує, коли його запитують про війну на батьківщині. Повідомляється, що гравцем цікавиться каталонська. "Барселона".