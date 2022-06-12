Зінченко може стати гравцем "Барселони"

Футболіст, схоже, покине Манчестер.

Захисник "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко, який нещодавно став чемпіоном Англії, може продовжити кар’єру в "Барселоні".

Про це повідомляє іспанське видання "Mundo Deportivo". Цей трансфер можливий лише за однією умови.

Повідомляється, що придбання Зінченка — альтернативний варіант для "Барси", яка насамперед хоче підписати Маркоса Алонсо з "Челсі". Якщо варіант з іспанським лівим захисником прогорить, каталонці можуть підписати українця. За інформацією джерела, "Барселона" вже кілька тижнів розглядає варіант із Зінченком. До слова, "Синьо-гранатові" отримали рекомендацію щодо гравця збірної України від Феррана Торреса, який раніше грав за МС.

До речі, за Зінченком активно стежать "Арсенал", "Евертон" та "Ньюкасл". У сезоні 2021/22 Олександр зіграв 28 матчів за "Ман Сіті", у яких відзначився 5 гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Зінченко допоміг збірній України обіграти Вірменію (3:0) у Лізі націй УЄФА. До цього головна команда країни без Олександра переграла Ірландію (0:1).