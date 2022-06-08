"Наймолодша" збірна України розібралася з Ірландією у Лізі націй (відео)

Збірна України стартувала у Лізі націй

У середу, 8 червня, збірна України, яка нещодавно вилетіла з відбору на ЧС-2022, провела свій перший матч у рамках третього розіграшу Ліги націй УЄФА.

У Дубліні на "Авіва Стедіум" "Жовто-сині" в рамках поєдинку групи 1 дивізіону B зіграли з командою Ірландії. Зустріч завершилася з рахунком 0:1 на користь українців.

У першому таймі ірландці високим пресингом застали гостей зненацька. Нашому воротареві Андрію Луніну довелося попітніти в перші хвилини, проте до середини тайму запал ірландців зник, і "Жовто-сині" взяли м’яч під свій контроль. Під завісу першої половини зустрічі українці забили супергол зусиллями Тараса Качараби, проте взяття воріт було скасовано через офсайд після перегляду VAR.

На початку другого тайму збірна України вийшла вперед. Віктор Циганков, який вийшов на заміну, ударом-навісом зі штрафного вразив ворота господарів. Ірландці влаштували справжній штурм воріт Луніна під завісу зустрічі, але забити гол у відповідь не зуміли.

Примітно, що "Жовто-сині" грали наймолодшим складом в історії. Про це повідомив коментатор Вадим Скічко у Twitter. Середній вік стартового складу нашої команди – 24 роки.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Гол Циганкова у ворота Ірландії

Незарахований гол Качараби ірландцям

Нагадаємо, у групі 1 українці за вихід до елітного дивізіону боротимуться ще з командами Вірменії та Шотландії. Зазначимо, що саме шотландців наша команда пройшла у півфіналі відбору на ЧС-2022. Гра у Глазго завершилася з рахунком 1:3 на користь "Жовто-синіх". До слова, ірландці в 1-му турі Ліги націй поступилися вірменам (1:0).

Раніше повідомлялося, що російські хакери спробували замінити трансляцію матчу збірної України на російську пропаганду.