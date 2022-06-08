Самая "молодая" сборная Украины разобралась с Ирландией в Лиге наций (видео)

Сборная Украины стартовала в Лиге наций

В среду, 8 июня, сборная Украины, которая недавно вылетела из отбора на ЧМ-2022, провела своей первый матч в рамках третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА.

В Дублине на "Авива Стэдиум" "Желто-синие" в рамках поединка группы 1 дивизиона B сыграли с командой Ирландии. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу украинцев.

В первом тайме ирландцы высоким прессингом застали гостей врасплох. Нашему вратарю Андрею Лунину пришлось попотеть в первые минуты, однако к середине тайма запал ирландцев пропал, и "Желто-синие" взяли мяч под свой контроль. Под занавес первой половины встречи украинцы забили супергол усилиями Тараса Качарабы, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда после просмотра VAR.

В начале второго тайма сборная Украины вышла вперед. Вышедший на замену Виктор Цыганков ударом-навесом со штрафного поразил ворота хозяев. Ирландцы устроили настоящий штурм ворот Лунина под занавес встречи, но забить ответный гол не сумели.

Примечательно, что "Желто-синие" играли самым молодым составом в истории. Об этом сообщил комментатор Вадим Скичко в Twitter. Средний возраст стартового состава нашей команды — 24 года.

Полный видеообзор встречи:

Статистика матча Ирландия - Украина

Напомним, в группе 1 украинцы за выход в элитный дивизион будут бороться еще с командами Армении и Шотландии. Отметим, именно шотландцев наша команда прошла в полуфинале отбора на ЧМ-2022. Игра в Глазго завершилась со счетом 1:3 в пользу "Желто-синих". В параллельном поединке Шотландия обыграла Армению (2:0). К слову, ирландцы в 1-м туре Лиги наций уступили армянам (1:0).

Положение команд в группе B1 Лиги наций УЕФА

Ранее сообщалось, что российские хакеры попытались заменить трансляцию матча сборной Украины на российскую пропаганду.