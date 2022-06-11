Збірна України розбила Вірменію у Лізі націй (відео)

"Жовто-сині" зіграли перший домашній поєдинок у 2022 році

У суботу, 11 червня, збірна України, яка нещодавно вилетіла з відбору на ЧС-2022, провела свій другий матч у новому сезоні Ліги націй УЄФА.

"Домашній" поєдинок із Вірменією, який пройшов у польському Лодзі на стадіоні ЛКС, завершився з рахунком 3:0 на користь українців.

У першому таймі любителі футболу голів не побачили. Українці мали солідну перевагу, проте гострих моментів створили небагато. Гості, у свою чергу, запам’яталися грубою грою, а також "автобусом" біля воріт.

У другому таймі "Жовто-сині" зуміли розкрити оборону гостей. Руслан Маліновський із третьої спроби дальнім ударом вразив ворота Юрченка. Під завісу зустрічі Олександр Караваєв подвоїв перевагу "господарів", а Віталій Миколенко довів рахунок до розгромного — 3:0.

Статистика матчу Україна - Вірменія

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Зазначимо, воротар "Шахтаря" Андрій Пятов провів свій останній поєдинок у футболці збірної України. На рахунку 37-річного голкіпера 103 гри за збірну. Андрій розпочинав кар’єру у головній команді країни на ЧС-2006, де він був резервним кіпером.

Турнірне становище команд у групі B1 Ліги націй УЄФА

До речі, гімн України довірили виконати 7-річній дівчинці Амелії Анісович, яка стала відомою після того, як заспівала пісню у київському бомбосховищі.

Нагадаємо, "Жовто-сині" у першому матчі Ліги націй обіграли в гостях команду Ірландії з рахунком 0:1. Таким чином, підопічні Олександра Петракова очолили групу 1 у дивізіоні B, випередивши вірмен, ірландців та шотландців. До речі, саме збірну Шотландії українці пройшли у півфіналі європейської кваліфікації на ЧС-2022 (1:3).

Раніше повідомляли, що російські хакери намагалися зірвати трансляцію матчу збірної України.