Сборная Украины разбила Армению в Лиге наций (видео)

"Желто-синие" сыграли первый домашний поединок в 2022 году

В субботу, 11 июня, сборная Украины, которая недавно вылетела из отбора на ЧМ-2022, провела свой второй матч новом сезоне Лиги наций УЕФА.

"Домашний" поединок с Арменией, который прошел в польском Лодзе на стадионе ЛКС, завершился со счетом 3:0 в пользу украинцев.

В первом тайме любители футбола голов не увидели. Украинцы владели солидным преимуществом, однако острых моментов создали немного. Гости, в свою очередь, запомнились грубой игрой, а также "автобусом" у своих ворот.

Во втором тайме "Желто-синие" сумели вскрыть оборону гостей. Руслан Малиновский с третьей попытки дальним ударом поразил ворота Юрченко. Под занавес встречи Александр Караваев удвоил преимущество "хозяев", а Виталий Миколенко довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча Украина - Армения

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Отметим, вратарь "Шахтера" Андрей Пятов провел свой последний поединок в футболке сборной Украины. На счету 37-летнего голкипера 103 игры за сборную. Андрей начинал карьеру в главной команде страны на ЧМ-2006, где он был резервным кипером.

Турнирное положение команд в группе B1 Лиги наций УЕФА

К слову, гимн Украины доверили исполнить 7-летней девочке Амелии Анисович, которая стала известной после того, как спела песню в киевском бомбоубежище.

Напомним, "Желто-синие" в первом матче Лиги наций обыграли в гостях команду Ирландии со счетом 0:1. Таким образом, подопечные Александра Петракова возглавили группу 1 в дивизионе B, опередив армян, ирландцев и шотландцев. К слову, именно сборную Шотландии украинцы прошли в полуфинале европейской квалификации ЧМ-2022 (1:3).

Ранее сообщалось, что российские хакеры пытались сорвать трансляцию матча сборной Украины.