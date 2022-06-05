Укр

"Ср**ые орки, горите в аду": подробности хакерской атаки россиян на матч сборной Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
426
Виктор Вацко отреагировал на взлом oll.tv Новость обновлена 05 июня 2022, 22:08
Виктор Вацко отреагировал на взлом oll.tv

Россияне попытались запустить свою пропаганду на украинском сервисе

В воскресенье, 5 июня, сборная Украины проиграла команде Уэльса (1:0) в матче за путевку на ЧМ-2022 по футболу. Во время игры российские хакеры взломали сервис oll.tv.

Об этом сообщила Директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко в Facebook. Также комментатор игры Виктор Вацко рассказал об этом в эфире канала "Индиго", где также можно было посмотреть матч.

"Сервис Oll.tv во время матча Украина — Уэльс взломан. Взломан россиянами (они пытались вместо нашей сборной показать украинцам "федеральные каналы"). Мы приносим свои извинения зрителям. Пытаемся поднять платформу", — написала Емченко.

Вацко в эфире слов не подбирал.

"Хакерская атака на oll.tv. Хакерская атака. Ср**ые орки, горите в аду. Желаю вам остаться без футбола на всю жизнь", — эмоционально прокомментировал инцидент Вацко.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, победа позволила валлийцам пробиться на чемпионат мира по футболу. В Катаре "Драконы" сыграют в группе B вместе с Англией, США и Ираном.

Отметим, в полуфинальном раунде квалификации на Мундиаль подопечные Александра Петракова обыграли в гостях Шотландию. Встреча в Глазго завершилась со счетом 1:3 в пользу нашей команды.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная Уэльса