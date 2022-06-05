Россияне попытались запустить свою пропаганду на украинском сервисе

В воскресенье, 5 июня, сборная Украины проиграла команде Уэльса (1:0) в матче за путевку на ЧМ-2022 по футболу. Во время игры российские хакеры взломали сервис oll.tv.

Об этом сообщила Директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко в Facebook. Также комментатор игры Виктор Вацко рассказал об этом в эфире канала "Индиго", где также можно было посмотреть матч.

"Сервис Oll.tv во время матча Украина — Уэльс взломан. Взломан россиянами (они пытались вместо нашей сборной показать украинцам "федеральные каналы"). Мы приносим свои извинения зрителям. Пытаемся поднять платформу", — написала Емченко.

Вацко в эфире слов не подбирал.

"Хакерская атака на oll.tv. Хакерская атака. Ср**ые орки, горите в аду. Желаю вам остаться без футбола на всю жизнь", — эмоционально прокомментировал инцидент Вацко.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, победа позволила валлийцам пробиться на чемпионат мира по футболу. В Катаре "Драконы" сыграют в группе B вместе с Англией, США и Ираном.

Отметим, в полуфинальном раунде квалификации на Мундиаль подопечные Александра Петракова обыграли в гостях Шотландию. Встреча в Глазго завершилась со счетом 1:3 в пользу нашей команды.