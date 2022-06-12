Зинченко может стать игроком "Барселоны"

Футболист, похоже, покинет Манчестер.

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко, который недавно стал чемпионом Англии, может продолжить карьеру в "Барселоне".

Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo. Данный трансфер возможен лишь с одним условием.

Сообщается, что приобретение Зинченко — альтернативный вариант для "Барсы", которая в первую очередь хочет подписать Маркоса Алонсо из "Челси". Если вариант с испанским левым защитником прогорит, каталонцы вполне могут подписать украинца. По информации источника, "Барселона" уже несколько недель рассматривает вариант с Зинченко. К слову, "Сине-гранатовые" получили рекомендацию по игроку сборной Украины от Феррана Торреса, который ранее играл за МС.

К слову, за Зинченко активно следят "Арсенал", "Эвертон" и "Ньюкасл". В сезоне 2021/22 Александр сыграл 28 матчей за "Ман Сити", в которых отметился 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Зинченко помог сборной Украины обыграть Армению (3:0) в Лиге наций УЕФА. До этого главная команда страны без Александра переиграла Ирландию (0:1).