Футболіст збірної росії звинуватив "Газпром" у шантажі та обмані

Спортсмену не виплатили обіцяні преміальні

Воротар "Байєра" Андрій Луньов, який допомагав українським біженцям у Німеччині, публічно звернувся до Голови Правління ВАТ "Газпром" Олексія Міллера через невиплату преміальних у "Зеніті".

Текст звернення доступний на сайті bookmaker-ratings.ru. Луньов виступав у "Зеніті" з 2017 по 2021 рік.

За словами футболіста, у сезоні 2020/2021 генеральний директор "Зеніту" Олександр Медведєв гарантував всій команді виплату підвищених преміальних за переможні матчі проти "Спартака" (16 грудня 2020 року перемога 3:1) та "Локомотива" (2 травня 2021 року перемога 6:1). В обох іграх Луньов виходив у старті. Однак закривати борги перед воротарем у пітерському клубі не захотіли, хоча решті футболістам команди підвищені преміальні були виплачені.

Луньов зазначив, що клуб, який спонсорується "Газпромом", також утримав значну частину зароблених ним преміальних за перемогу у чемпіонаті-2020/21. Коли воротар вимагав повернути йому зароблені гроші, його почали шантажувати.

"Під час останньої розмови в березні цього року представники клубу поставили мені умову: хочеш отримати преміальні, відмовся від інших фінансових претензій до клубу і підпиши угоду. Вважаю такий підхід клубу неприпустимим і таким, що межує з шантажем. клубу 4,5 роки", — розповів Луньов.

Голкіпер добиватиметься правди в Палаті по вирішенню спорів РФС.

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