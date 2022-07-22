Зінченко офіційно став гравцем "Арсеналу"

Українець продовжить кар’єру в АПЛ

У п’ятницю, 22 липня, захисник збірної України Олександр Зінченко, який у міжсезоння залишив "Манчестер Сіті", офіційно став гравцем лондонського "Арсеналу".

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу у Twitter.

Повідомляється, що Олександр підписав із "Канонірами" довгостроковий контракт, подробиці угоди не повідомляються. За даними transfermarkt, "Арсенал" заплатив МС 35 млн євро за гравця збірної України. Олександр став п’ятим новачком у складі лондонців. Раніше до команди приєдналися Габріель Жезус, Маркіньос, Метт Тернер та Фабіо Вієйра.

"Ми дуже раді, що Алекс приєднався до нас. Це гравець, якого я дуже добре знаю особисто, і я продовжував стежити за ним після того, як покинув "Манчестер Сіті". Алекс — гравець високого класу, який надасть нам варіанти й універсальність. Справа не тільки в позиціях, на яких він може грати, але і в універсальності, яку він дасть нам в атаці та захисті. Алекс — людина з прекрасними людськими якостями та характером, і я радий, що він опинився у клубі", — заявив головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета.

Нагадаємо, Зінченко є вихованцем "Шахтаря". Він встиг пограти за російську "Уфу" та нідерландський ПСВ. З 2016 року він захищав кольори "Ман Сіті". За цей час він 4 рази вигравав АПЛ і Кубок ліги, а також Кубок Англії та Суперкубок Англії.

Раніше повідомлялося, що Олександром цікавилася каталонська "Барселона". Нещодавно через банер із зображенням Зінченка в росії виник скандал.