Зинченко официально стал игроком "Арсенала"

Украинец продолжит карьеру в АПЛ

В пятницу, 22 июля, защитник сборной Украины Александр Зинченко, который в межсезонье покинул "Манчестер Сити", официально стал игроком лондонского "Арсенала".

Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба в Twitter.

Сообщается, что Александр подписал с "Канонирами" долгосрочный контракт, подробности сделки не сообщаются. По данным transfermarkt, "Арсенал" заплатил МС 35 млн евро за игрока сборной Украины. Александр стал пятым новичком в составе лондонцев. Ранее к команде присоединились Габриэль Жезус, Маркиньос, Мэтт Тернер и Фабио Виейра.

"Мы очень рады, что Алекс присоединился к нам. Это игрок, которого я очень хорошо знаю лично, и я продолжал следить за ним после того, как ушел из "Манчестер Сити". Алекс — игрок высокого класса, который предоставит нам варианты и универсальность. Дело не только в позициях, на которых он может играть, но и в универсальности, которую он даст нам в атаке и защите. Алекс — человек с прекрасными человеческими качествами и характером, и я рад, что он оказался в клубе", — заявил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.

Напомним, Зинченко является воспитанником "Шахтера". Он успел поиграть за российскую "Уфу", и нидерландский ПСВ. С 2016 года он защищал цвета "Ман Сити". За это время он 4 раза выигрывал АПЛ и Кубок лиги, а также по разу Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что Александром интересовалась каталонская "Барселона". Недавно из-за баннера с изображением Зинченко в россии возник скандал.