В россии начался переполох из-за плаката с игроком сборной Украины (видео)

Украинец выступал в рф в сезоне 2015/2016

В россии потребовали убрать баннер с изображением украинского футболиста Александра Зинченко из-за позиции защитника "Манчестер Сити" по войне в Украине, полномасштабная стадия которой длится уже 122 дня.

С соответствующим призывом выступилл лидер башкирского общественного движения "Чистая Черниковка" Руслан Бадретдинов, который разместил видеообращение на своей странице в Instargam.

Бадретдинов сообщил, что его организация требует от ФК "Уфа" снять с фасада домашнего стадиона плакат с изображением игрока сборной Украины.

"Мы, общественное движение "Чистая Черниковка", призываем ликвидировать баннер гражданина Украины, игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко со стадиона ФК "Уфа". В противном случае мы будем обязаны обратиться в профильные органы для объяснения позиции ФК "Уфа", — написал Бадретдинов.

Добавим, что Зинченко выступал за "Уфу" с февраля 2015 по июль 2016 года. Из российской команды Александр перешел в "Манчестер Сити". Действующее соглашение между украинцем и "Манчестер Сити" рассчитано до 2024 года.

Зинченко активно критикует россиян и довольно эмоционально реагирует, когда его спрашивают о войне на родине. Сообщается, что игроком интересуется каталонская."Барселона".