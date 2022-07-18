Зинченко уходит из "Манчестер Сити": где украинец продолжит карьеру

О трансфере объявят на этой неделе

Украинский футболист Александр Зинченко, который недавно стал чемпионом Англии, переходит из "Манчестер Сити" в лондонский "Арсенал".

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер, контракт Зинченко с "Арсеналом" будет действовать в течение четырех лет до лета 2026 года. Трансфер официально огласят на этой неделе, после того, как футболист пройдет медосмотр.

Известно также, что "канониры" заплатят "горожанам" за трансфер 30 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 28 матчей и сделал 5 голевых передач, а потом в четвертый раз выиграл с клубом кубок АПЛ.

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Стоит отметить, что ранее появлялась информация о том, что украинский футболист может продолжить карьеру в "Барселоне". Кроме того, за ним внимательно следили "Эвертон" и "Ньюкасл".

Как сообщалось ранее, Зинченко помог сборной Украины обыграть Армению (3:0) в Лиге наций УЕФА. До этого главная команда страны без Александра переиграла Ирландию (0:1).