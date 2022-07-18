Зінченко йде з "Манчестер Сіті": де українець продовжить кар’єру
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Про трансфер оголосять цього тижня
Український футболіст Олександр Зінченко, який нещодавно став чемпіоном Англії, переходить із "Манчестер Сіті" в лондонський "Арсенал".
Як повідомив інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері, контракт Зінченка з "Арсеналом" діятиме протягом чотирьох років до літа 2026 року. Трансфер офіційно оголосять цього тижня після того, як футболіст пройде медогляд.
Відомо також, що "каноніри" заплатять "міщанам" за трансфер 30 мільйонів фунтів стерлінгів.
Минулого сезону Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 28 матчів і зробив 5 гольових передач, а потім вчетверте виграв із клубом кубок АПЛ.
Варто зазначити, що раніше з’являлася інформація про те, що український футболіст може продовжити кар’єру у "Барселоні". Крім того, за ним уважно стежили "Евертон" та "Ньюкасл".
Як повідомлялося раніше, Зінченко допоміг збірній України обіграти Вірменію (3:0) у Лізі націй УЄФА. До цього головна команда країни без Олександра переграла Ірландію (0:1).