Футболист сборной россии обвинил "Газпром" в шантаже и обмане

Спортсмену не выплатили обещанные премиальные

Вратарь "Байера" Андрей Лунев, который помогал украинским беженцам в Германии, публично обратился к Председателю Правления ОАО "Газпром" Алексею Миллеру из-за невыплаты премиальных в "Зените".

Текст обращения доступен на сайте bookmaker-ratings.ru. Лунев выступал в "Зените" с 2017 по 2021 год.

По словам футболиста, в сезоне 2020/2021 генеральный директор "Зенита" Александр Медведев гарантировал всей команде выплату повышенных премиальных за победные матчи против "Спартака" (16 декабря 2020 года победа 3:1) и "Локомотива" (2 мая 2021 года победа 6:1). В обеих играх Лунев выходил в старте. Однако закрывать долги перед вратарем в питерском клубе не захотели, хотя всем остальным футболистам команды повышенные премиальные были выплачены.

Лунев отметил, что клуб, который спонсируется "Газпромом", также удержал значительную часть заработанных им премиальных за победу в чемпионате-2020/21. Когда вратарь потребовал вернуть ему заработанные деньги, его начали шантажировать.

"Во время последнего разговора в марте этого года представители клуба поставили мне условие: хочешь получить премиальные, откажись от остальных финансовых претензий к клубу и подпиши соглашение. Считаю такой подход клуба недопустимым и граничащим с шантажом. Это неуважение ко мне, верой и правдой служившему интересам клуба 4,5 года", — рассказал Лунев.

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