"Вызывайте санитаров": в сети высмеяли слова российского депутата о предателях родины

Российским спортсменам могут запретить менять гражданство

Депутат госудмы рф Роман Терюшков, который предложил приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене, разъяснил свою позицию насчет этого и был поднят на смех.

Соответствующий пост он опубликовал на своем telegram-канале. В нем депутат заявил, что данная инициатива будет касаться лишь перехода атлетов в "недружественные" страны. В другом случае спортсмен сможет поменять гражданство либо бесплатно, либо с выплатой компенсации государству.

Терюшков считает, что во время "спецоперации" российские спортсмены в первую очередь защищают и представляют интересы родины, выступает за флаг, гимн, герб страны.

Что предлагает Терюшков:

Если спортсмен принял решение выступать за страны из списка недружественных (те страны, которые сейчас помогают Украине), то смену спортивного гражданства россии на гражданство этих стран должно считаться предательством и изменой. Наказание должно быть соразмерно совершенному деянию и может отличаться от установленного сейчас. Если спортсмен решил сменить спортивное гражданство россии на гражданство стран, не входящих в перечень недружественных, то необходимо установить правила перехода. Это возможно сделать после того, как спортивная федерация той страны, куда переходит спортсмен, компенсирует затраты на его подготовку, понесенные рф. Порядок расчета должен быть установлен правительством, все нормативы затрат рассчитаны по видам спорта и по этапам спортивной подготовки. Если спортсмен решил сменить спортивное гражданство россии на гражданство дружеской страны, например, Белоруси, он это может сделать свободно, при этом компенсация не выплачивается.

Добавим, что в дружеские страны Терюшков также записал оккупированные россией территории Украины, которые сейчас находятся под контролем боевиков "ДНР" и "ЛНР".

В сети лишь высмеяли слова Терюшкова, а один из пользователей даже предложил вызвать санитаров для депутата.

В сети высмеяли слова Терюшкова про смену гражданства для спортсменов из россии

Ранее Терюшков предложил создать в рф "русскую ФИФА".

Напомним, россия проиграла дело против УЕФА и ФИФА в спортивном суде.