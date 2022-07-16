В рф хотят создать "русскую ФИФА": в сети смеются
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Большинство международных спортивных федераций не хочет соревноваться с россиянами
В россии на фоне отстранения российских футбольных клубов и сборных от международных соревнований задумались о создании своих "интернациональных" федерациях.
Об этом заявил депутат госдумы рф Роман Терюшков в комментарии для metaratings.ru. Он предложил россии создать свои международные спортивные институты.
Депутат предложил потенциальным участникам таких институтов вкладывать деньги в россии, что якобы будет гарантией развития спорта. Затем к финансированию подключится и рф. Терешков считает, что в "русскую ФИФА" или "русский МОК" захотят присоединиться страны бывшего СНГ, страны ШОС, БРИКС, азиатские, африканские и южноамериканские государства.
"Необходимо в первую очередь создавать свои международные институты, которые будут основаны на традиционных принципах олимпизма, создавать свое спортивное международное сообщество. Я уверен, что к нам будут присоединяться все больше стран, которые устали от гегемонии международных спортивных сообществ, которые уже далеки от принципов спорта.
В первую очередь, можно пригласить страны бывшего СНГ, страны ШОС, БРИКС, ряд стран Азиатского континента, Африки и Южной Америки. Они безусловно, присоединяться к новому международному спортивному сообществу", – сказал Терюшков.
В сети лишь посмеялись с такой инициативы депутата.
Ранее Терюшков предложил в россии приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.
Напомним, советский чемпион рассказал, как заставить Запад ползать на коленях перед россией.