В рф хотят создать "русскую ФИФА": в сети смеются

Большинство международных спортивных федераций не хочет соревноваться с россиянами

В россии на фоне отстранения российских футбольных клубов и сборных от международных соревнований задумались о создании своих "интернациональных" федерациях.

Об этом заявил депутат госдумы рф Роман Терюшков в комментарии для metaratings.ru. Он предложил россии создать свои международные спортивные институты.

Депутат предложил потенциальным участникам таких институтов вкладывать деньги в россии, что якобы будет гарантией развития спорта. Затем к финансированию подключится и рф. Терешков считает, что в "русскую ФИФА" или "русский МОК" захотят присоединиться страны бывшего СНГ, страны ШОС, БРИКС, азиатские, африканские и южноамериканские государства.

"Необходимо в первую очередь создавать свои международные институты, которые будут основаны на традиционных принципах олимпизма, создавать свое спортивное международное сообщество. Я уверен, что к нам будут присоединяться все больше стран, которые устали от гегемонии международных спортивных сообществ, которые уже далеки от принципов спорта.

В первую очередь, можно пригласить страны бывшего СНГ, страны ШОС, БРИКС, ряд стран Азиатского континента, Африки и Южной Америки. Они безусловно, присоединяться к новому международному спортивному сообществу", – сказал Терюшков.

В сети лишь посмеялись с такой инициативы депутата.

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Ранее Терюшков предложил в россии приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

Напомним, советский чемпион рассказал, как заставить Запад ползать на коленях перед россией.