Чемпионка Уимблдона открестилась от рф: в Казахстане поставили россию на место (видео)

Россияне приписывают победу спортсменки себе

Новоиспеченная чемпионка Турнира Большого Шлема "Уимблдон-2022" и лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина после своего успеха в Британии подтвердила, что отказалась от российского гражданства.

На большой пресс-конференции теннисистка ответила на злободневные вопросы о гражданстве, передает vesti.kz. В россии обвинили Казахстан в "покупке готовой спортсменки".

На мероприятии в Нур-Султане Рыбакина показала паспорт гражданина Казахстана и удостоверение личности. Согласно законодательству, при получении казахстанского гражданства необходимо отказаться от иностранного, а наличие двойного гражданства запрещено. Таким образом, у Рыбакиной нет действующего российского паспорта.

В россии обвинили Казахстан в "покупке готовой спортсменки",

"Готовый к "использованию продукт" перекупить у производителя — много ума не нужно! Могу порекомендовать Казахстану дюжину талантов от 10 до 12 лет, у которых нет средств на развитие. Сразу все станет на свои места", — написал в twitter бывший российский теннисист Евгений Кафельников.

А президент Федерации тенниса россии Шамиль Тарпищев заявил, что Рыбакина победила на "Уимблдоне" за счет "российской школы".

"Во-первых, надо поздравить Рыбакину! Это все-таки российская школа! Она долгое время играла у нас, а потом в Казахстане", — цитирует Тарпищева "Чемпионат".

В Казахстане жестко ответили рф, отметив, что они сами отказались от спортсменки, считая ее неперспективной.

"На самом деле мне не очень понятно, почему Федерация тенниса россии так рьяно пытается отстоять, что это результаты их труда. Если бы это был их результат труда, то почему ее (Рыбакину) так легко отпустили? В 2018 году Шамиль Тарпищев сам говорил, что не считает Рыбакину перспективной теннисисткой. Мне кажется, на этом нужно точку поставить, это много где муссируется. Почему-то Елена не заиграла в россии, а приехала в Казахстан, сменила гражданство, выступала на Олимпиаде за нас, выиграла крупный турнир сейчас в составе казахстанской делегации. Я считаю, что это в первую очередь достижение Елены, ее родителей, команды и ее целеустремленности", — заявил вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

Уроженка Москвы Рыбакина до 2018 года выступала за россию на юниорском уровне, а затем решила играть за Казахстан.

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Напомним, недавно Тарпищев оскорбил Элину Свитолину, но тут же получил ответ от легенды тенниса.

Ранее сообщалось, что россияне пытались откупиться от украинцев для участия на турнире в Уимблдоне, но в Британии не пошли на это. Из-за отстранения россиян теннисные организации встали на сторону рф и решили не начислять рейтинговые баллы за турнир.