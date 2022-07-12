Чемпіонка Вімблдона відхрестилася від рф: в Казахстані поставили росію на місце (відео)

Росіяни приписують перемогу спортсменки собі

Нова чемпіонка Турніру Великого Шлему "Вімблдон-2022" та найкраща тенісистка Казахстану Олена Рибакіна після свого успіху в Британії підтвердила, що відмовилася від російського громадянства.

На великій пресконференції тенісистка відповіла на актуальні питання про громадянство, передає vesti.kz. У росії звинуватили Казахстан у "купівлі готової спортсменки".

На заході в Нур-Султані Рибакіна показала паспорт громадянина Казахстану та посвідчення особи. Відповідно до законодавства, при отриманні казахстанського громадянства необхідно відмовитись від іноземного, а наявність подвійного громадянства заборонено. Таким чином, у Рибакіної немає чинного російського паспорта.

У рф звинуватили Казахстан у "купівлі готової спортсменки",

"Готовий до "використання продукт" перекупити у виробника — багато розуму не потрібно! Можу порекомендувати Казахстану дюжину талантів від 10 до 12 років, які не мають коштів на розвиток. Відразу все стане на свої місця", — написав у twitter колишній російський тенісист Євген Кафельников.

А президент Федерації тенісу росії Шаміль Тарпіщев заявив, що Рибакіна перемогла на "Вімблдоні" за рахунок "російської школи".

"По-перше, треба привітати Рибакіну! Це все-таки російська школа! Вона довгий час грала у нас, а потім у Казахстані", — цитує Тарпіщева "Чемпіонат".

У Казахстані жорстко відповіли росії, зазначивши, що росіяни самі відмовилися від спортсменки, вважаючи її неперспективною.

"Насправді мені не дуже зрозуміло, чому Федерація тенісу росії так завзято намагається відстояти, що це результати їхньої праці. Якби це був їхній результат праці, то чому її (Рибакіну) так легко відпустили? У 2018 році Шаміль Тарпіщев сам говорив, що не вважає Рибакіну перспективною тенісисткою. Мені здається, на цьому потрібно крапку поставити, це багато де мусується. Чомусь Олена не заграла в росії, а приїхала до Казахстану, змінила громадянство, виступала на Олімпіаді за нас, виграла великий турнір зараз у складі казахстанської делегації. Я вважаю, що це насамперед досягнення Олени, її батьків, команди та її цілеспрямованості", — заявив віцепрезидент Федерації тенісу Казахстану Юрій Польський.

Уродженка Москви Рибакіна до 2018 року виступала за росію на юніорському рівні, а потім вирішила грати за Казахстан.

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Нагадаємо, нещодавно Тарпіщев образив Еліну Світоліну, але відразу отримав відповідь від легенди тенісу.

Раніше повідомлялося, що росіяни намагалися відкупитися від українців для участі в Вімблдоні, але в Британії не пішли на це. Через усунення росіян тенісні організації стали на бік Росії й вирішили не нараховувати рейтингові бали за турнір.