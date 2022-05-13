Експерша ракетка світу поставив главу російського тенісу на місце після образи українки

Американець вирішив відповісти росіянину

Відомий американський тенісист Енді Роддік заступився за українку Еліну Світоліну, яку образили в росії.

Відповідний пост Роддік опублікував на своїй сторінці у Twitter.

Роддік закликав главу російського тенісу подивитися на себе у дзеркало перед тим, як називати інших "ніким".

"Особистий рекорд Тарпіщева в рейтингу – 164 місце. Статистика перемог та поразок 2-3, жодного титулу (очевидно). Статистика Еліни Світоліної 433-228. 16 одиночних титулів, третє місце – особистий рекорд у рейтингу. Я б попросив його дати визначення хто такий "ніхто", а потім об’єктивно подивитися у дзеркало", — написав Роддік.

Еліна напередодні закликала російських та білоруських тенісистів відкрито висловитись про свою позицію щодо війни в Україні.

"Для нас, українців, дуже важливо, щоб вони (російські та білоруські тенісисти. — Ред.) висловлювалися, щоб вони самі обирали, на чиєму боці їм бути. Ми хочемо знати, ми хочемо почуватися в безпеці, бо якщо вони не скажуть свою думку щодо цього, ми не дізнаємося, чи підтримують вони свій уряд", — цитує Світоліну eurosport.

Президент Федерації тенісу росії Шаміль Тарпіщев у відповідь на слова Світоліної заявив, що "вона — ніхто".

"Не треба звертати увагу, це не тільки моя думка, а і юристів теж. Тому що від будь-якого висловлювання нас можуть зняти з якихось змагань. Зараз ми граємо, у нас все нормально. Безглуздо взагалі реагувати. Хто така Світоліна? Ніхто взагалі", — сказав Тарпіщев Metaratings.ru.

Раніше повідомлялося, що російських тенісистів не пустили на престижний турнір "Вімблдон-2022". Росіяни навіть пропонували відкупитися від українців, щоб взяти участь у змаганнях.