Українська тенісистка обіграла третю чемпіонку турнірів Grand Slam поспіль (відео)

Спортсменка набрала феноменальну форму

Українська тенісистка Ангеліна Калініна продовжила переможний шлях на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді. У вівторок, 3 травня, українка у 1/8 фіналу обіграла британку Емму Радукану.

Про це повідомляє офіційний Twitter WTA.

У третьому раунді Калініна (№37 WTA) переграла Радукану (№11 WTA) із Великобританії. Підсумковий рахунок 6:2, 2:6, 6:4. Примітно, що минулого раунду британка зупинила ще одну представницю України Марту Костюк.

Додамо, що 25-річна Калініна в останніх трьох матчах виявилася сильнішою за чемпіонок турнірів Великого Шлему. У першому раунді українка перемогла чемпіонку US Open-2017 Слоан Стівенс, у другому — чемпіонку Вімблдона-2017 та Ролан Гаррос-2016 Гарбіньє Мугурусу. Радукану є чемпіонкою US Open-2021. До речі, українка вперше у своїй кар’єрі пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA 1000 на ґрунті. У чвертьфіналі Калініна зіграє проти Жіль Тайхман зі Швейцарії (4 травня, початок — о 16:00).

Відеоогляд матчу Ангеліна Калініна – Емма Радукану:

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