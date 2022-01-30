Росіянин став посміховиськом у фіналі Australian Open, а Надаль влаштував неймовірний камбек (відео)

Тенісисти видали справжній трилер.

У неділю, 30 січня, у Мельбурні відбувся фінальний матч Australian Open-2022 між росіянином Данилом Медведєвим, який відзначився неоднозначною поведінкою у півфіналі турніру, та іспанцем Рафаелем Надалем.

Поєдинок завершився неймовірним камбеком у виконанні іспанця, який відігрався з 0:2 по сетах та виграв матч з рахунком 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5.

Відеоогляд матчу Рафаель Надаль — Данило Медведєв буде доступний тут пізніше.

П'ята ракетка світу Надаль був близький до розгромної поразки, проте зумів зібратися та виграти ключові розіграші у третьому сеті. Четверта та п'ята партії проходили вже за переваги Рафаеля. Другий номер у рейтингу ATP Медведєв почав нервувати й в якусь мить попросив суддю заспокоїти трибуни, які в основному вболівали за іспанця. При цьому росіянин не соромився у висловлюваннях і назвав уболівальників ідіт*ами.

"Ти можеш взяти себе в руки, будь ласка? "Будь ласка" тут недостатньо. Зберись. Це фінал турніру "Великого шлему". З іді*тами "будь ласка" не працює", — казав Медведєв судді.

У відповідь трибуни просто сміялися з росіянина.

Для Надаля ця перемога стала 21-ю на Турнірах Великого Шлему, у Роджера Федерера та Новака Джоковича — по 20 перемог. Додамо що серба зі скандалом депортували з Австралії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Медведєв відзначився хамським вчинком у чвертьфіналі Australian Open.