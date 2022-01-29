"Малолітки, що заїлися": поведінка росіянина на Australian Open обурила українку (відео)

Дивитися дітям теніс наразі небезпечно.

Колишня 50-та ракетка світу українка Марія Коритцева прокоментувала інцидент із росіянином Данилом Медведєвим у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії.

Своєю думкою з цього приводу українка поділилася на сторінці "Великий теніс України" у Facebook.

Під час півфінального матчу Турніру Великого Шолома з греком Стефаносом Ціціпасом Данило на підвищених тонах поговорив із суддею на вишці через те, що батько його суперника часто давав вказівки синові.

"Ти тупий? Його батько говорить у кожному розіграші. Його батько говорить у кожному розіграші! Ти відповіси на моє запитання?! Його батько постійно говорить! Бог мій, ти дуже поганий! Як ти можеш так погано працювати й бути у півфіналі турніру?! Дивись на мене, я розмовляю з тобою!" — кричав Медведєв.

Марію обурила поведінка росіянина, який зганьбив королівський вид спорту. На її думку, Данило повівся так через велике его. Крім того, Коритцева тепер не радить дивитися теніс дітям без дорослих, які б могли пояснити подібну поведінку спортсменів.

"Я вже починаю сумніватися в правильності моєї рекомендації, щоб діти дивилися теніс … Напевно зараз це можливо, тільки якщо поруч сидить дорослий і коментує, що стоїть за реакціями й поведінкою гравців. Деколи гравцями їх назвати зовсім неможливо. Нарвані, малолітки, що заїлися, уявили себе великими гравцями. А це топи… Списувати на напругу, втому не буду! Тому що була там свого часу і чудово знаю, що стоїть за такою реакцією! Величезне его і велич! Нема там гри, немає і гравця", — вважає Коритцева.

Марія Коритцева прокоментувала поведінку Данила Медведєва

Додамо, що Медведєв переміг Ціціпаса з рахунком 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 і вийшов у фінал, де проведе дуель з іспанцем Рафаелем Надалем. Вирішальний матч заплановано на неділю, 30 січня. Орієнтовний час початку поєдинку о 10:35 за київським часом.

Зазначимо, Коритцева завершила кар’єру. Українка є 6-разовою переможницею турнірів WTA у парному розряді.

Раніше Медведєв відзначився хамським вчинком на Australian Open.