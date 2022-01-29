"Заевшиеся малолетки": поведение россиянина на Australian Open возмутило украинку (видео)

Смотреть детям теннис теперь небезопасно.

Бывшая 50-я ракетка мира украинка Мария Корытцева прокомментировала инцидент с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Своим мнением по этому поводу украинка поделилась на страничке "Большой теннис Украины" в Facebook.

Во время полуфинального матча Турнира Большого Шлема с греком Стефаносом Циципасом Даниил на повышенных тонах поговорил с судьей на вышке из-за того, что отец его соперника часто давал указания сыну.

"Ты тупой? Его отец говорит в каждом розыгрыше. Его отец говорит в каждом розыгрыше! Ты ответишь на мой вопрос?! Его отец постоянно говорит! Бог мой, ты очень плох! Как ты можешь так плохо работать и быть в полуфинале турнира?! Смотри на меня, я разговариваю с тобой!" — кричал Медведев.

Марию возмутило поведение россиянина, который опозорил королевский вид спорта. По ее мнению, Даниил повел себя так из-за большого эго. Кроме того, Корытцева теперь не советует смотреть теннис детям без взрослых, которые могли бы объяснить подобное поведение спортсменов.

"Я уже начинаю сомневаться в правильности моей рекомендации, чтобы дети смотрели теннис… Наверно сейчас это возможно, только если рядом сидит взрослый и комментирует, что стоит за реакциями и поведением игроков. Порой игроками их назвать совсем невозможно. Нарванные, заевшиеся малолетки, возомнившие себя великими игроками. А это топы… Списывать на напряжение, усталость не буду! Потому что была там в свое время и прекрасно знаю, что стоит за такой реакцией! Огромное эго и величие! Нет там игры, нет игрока", — считает Корытцева.

Мария Корытцева прокомментировала поведение Даниила Медведева

Добавим, что Медведев победил Циципаса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и вышел в финал, где сразится с испанцем Рафаэлем Надалем. Решающий матч запланирован на воскресенье, 30 января. Ориентировочное время начала поединка — в 10:35 по киевскому времени.

Отметим, Корытцева завершила карьера. Украинка является 6-кратной победительницей турниров WTA в парном разряде.

Ранее Медведев отметился хамским поступком на Australian Open.