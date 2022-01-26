Укр

"Как можно быть настолько тупым? Ид*от": российский теннисист нахамил оператору на Australian Open (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Даниил Медведев Новость обновлена 26 января 2022, 16:30
Даниил Медведев

Хамское поведение россиянина попало на видео.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев из РФ во время матча 1/4 финала Australian Open-2022 против канадца Феликса Оже-Альяссима оскорбил оператора-режиссера трансляции.

Соответствующее видео доступно на страничке eurosport в Twitter.

В четвертом сете Медведев высказал претензии судье по поводу работы оператора трансляции, который во время подачи Феликса демонстрировал крупным планом лицо канадца, что мешало россиянину сосредоточиться.

"Скажите оператору, пусть не будет таким тупым. Как вообще можно быть настолько тупым? Ид*от. Надо совсем не иметь мозгов, чтобы делать такое", — заявил Медведев.

К слову, судья на вышке на подобный выпад представителя РФ лишь улыбнулся.

Матч завершился волевой победой Медведева в пятисетовом триллере. Итоговый счет — (6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4).

Отметим, в этой встрече судья также показал свою реакцию.

Добавим, что у Медведева не впервые случился конфликт из-за работы оператора. Во время матча в США россиянин ногой пнул камеру.

Теги:
#Теннис #Australian Open #Даниил Медведев
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