Российский теннисист во время матча пнул ногой камеру, а также грозился подать в суд (видео)

Даниил Медведев не совладал с эмоциями во время полуфинала в Цинциннати.

Во время матча 1/2 финала "Мастерса" в Цинциннати Даниил Медведев врезался в камеру. После того, как аппаратуру подняли, российский теннисист демонстративно пнул камеру ногой. К слову, россиянин играл против своего соотечественника Андрея Рублева.

Медведев на протяжении турнира указывал организаторам об опасном размещении телекамер на корте, однако их местоположение так и не поменяли. В итоге россиянин, который любит играть на дальней линии во втором сете полуфинального противостояния врезался в камеру. Медведев подошел к рефери и прокричал, что подаст в суд, а позднее Даниил пнул ногой объектив.

"Я ещё после первого матча говорил, что эти камеры мешают, их надо убрать. И вот теперь в полуфинале случилось это. Если я проиграю матч, то сломаю камеру. Я вас засужу, я вас засужу", — кричал Даниил.

В итоге Медведев уступил Рублеву со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Примечательно, что это поражение стало первым в карьере для Даниила в противостоянии с соотечественником. К слову, за все время игр на турнире больше ни один из спортсменов не врезался в камеру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский футболист оскорбил теннисистку, которая проиграла матч.