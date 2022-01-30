Россиянин стал посмешищем в финале Australian Open, а Надаль устроил невероятный камбэк (видео)

Теннисисты выдали настоящий триллер.

В воскресенье, 30 января, в Мельбурне состоялся финальный матч Australian Open-2022 между россиянином Даниилом Медведевым, который отметился неоднозначным поведением в полуфинале турнира, и испанцем Рафаэлем Надалем.

Поединок завершился невероятным камбэком в исполнении испанца, который отыгрался с 0:2 по сетам и выиграл игру со счетом 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5.

Видеообзор матча Рафаэль Надаль — Даниил Медведев будет доступен здесь позднее.

Пятая ракетка мира Надаль был близок к разгромному поражению, однако сумел собраться и выиграть ключевые розыгрыши в третьем сете. Четвертая и пятая партии проходили уже при преимуществе Рафаэля. Второй номер в рейтинге ATP Медведев начал нервничать и в какой-то момент попросил судью успокоить трибуны, которые в основном болели за испанца. При этом россиянин не стеснялся в выражениях и назвал болельщиков иди*тами.

"Ты можешь взять себя в руки, пожалуйста? "Пожалуйста" тут недостаточно. Соберись. Это финал турнира "Большого шлема". С иди*тами "пожалуйста" не работает", — говорил Медведев судье.

В ответ на это трибуны просто смеялись с россиянина.

Для Надаля эта победа стала 21-й на Турнирах Большого Шлема, у Роджера Федерера и Новака Джоковича – по 20 побед. Добавим, что серба со скандалом депортировали из Австралии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Медведев отметился хамским поступком в четвертьфинале Australian Open.