В деле Джоковича поставлена точка

Серб пропустит Australian Open.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, который с начала января ждал решение местных властей, проиграл суд в Австралии.

Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг на своей страничке в Twitter.

По информации источника, федеральный суд Мельбурна в составе из трех человек принял решение не в пользу Новака в деле о его апелляции на решение министра по иммиграции Австралии Алекса Хоука, который несколько дней назад аннулировал визу теннисисту.

Таким образом, серб будет депортирован из Австралии и не сможет участвовать на Турнире Большого Шлема. Кроме того, Новак должен заплатить из своего кармана все судебные издержки.

Отметим, организаторы Открытого чемпионата Австралии на всякий случай провели жеребьевку с сербом. В понедельник, 17 января, Джокович должен был сыграть против своего соотечественника Миомира Кецмановича. Теперь место первого номера ATP заменить лаки-лузер.

Напомним, Джокович прилетел в Австралию не вакцинированным от коронавируса и получил визу благодаря медицинскому отводу. Однако у властей Австралии возникли претензии к сербу из-за документов, что в итоге вылилось в его депортацию из страны.

Australian Open-2022 стартует уже 17 января и продлится до 30 января. Джокович является рекордсменом по количеству титулов на этом турнире (9).

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