У справі Джоковича поставлено крапку

Серб пропустить Australian Open.

Перша ракетка світу серб Новак Джокович, який з початку січня чекав на рішення місцевої влади, програв суд в Австралії.

Про це повідомив журналіст Бен Ротенберг на своїй сторінці у Twitter.

За інформацією джерела, федеральний суд Мельбурна у складі з трьох осіб ухвалив рішення не на користь Новака у справі про його апеляцію на рішення міністра з імміграції Австралії Алекса Хоука, який кілька днів тому скасував візу тенісисту.

Таким чином, серб буде депортований з Австралії й не зможе брати участь у Турнірі Великого Шлему. Крім того, Новак має заплатити зі своєї кишені усі судові витрати.

Зазначимо, організатори Відкритого чемпіонату Австралії про всяк випадок провели жеребкування із сербом. У понеділок, 17 січня, Джокович мав зіграти проти свого співвітчизника Міоміра Кецмановича. Тепер місце першого номера ATP отримає лакі-лузер.

Нагадаємо, Джокович прилетів до Австралії не вакцинованим від коронавірусу та отримав візу завдяки медичному відводу. Однак у влади Австралії виникли претензії до серба через документи, що в результаті вилилося в його депортацію з країни.

Australian Open-2022 стартує вже 17 січня та триватиме до 30 січня. Джокович є рекордсменом за кількістю титулів на цьому турнірі (9).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український тенісист попався на допінгу.