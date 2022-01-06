Джокович потрапив до "австралійського полону": що сталося

Найкращий тенісист світу опинився у дивній ситуації.

Перша ракета світу серб Новак Джокович не зміг пройти митницю в Австралії та ризикує пропустити Australian Open-2022.

За інформацією The Times, у серба виникли проблеми з документами для в’їзду до країни.

День тому Новак на своїй сторінці в Instagram повідомив, що має медичний відвід і він таки зможе потрапити до Австралії, навіть не бувши вакцинованим від коронавірусу. Проте після прильоту до Мельбурна йому відмовили у в’їзді в країну і навіть влаштували багатогодинний допит. Повідомляється, що це було пов’язано через грубу помилку в оформленні візи. Для Джоковича оформили не той тип документа, який не передбачає в’їзду до Австралії з медичним відводом від вакцинації від коронавірусу.

Ситуація з Джоковичем набула політичного характеру. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон особисто повідомив, що віза серба була анульована.

"Правила є правила, особливо коли йдеться про наші кордони. Ніхто не стоїть вище цих правил. Наша сувора прикордонна політика мала вирішальне значення для Австралії, де рівень смертності від COVID один із найнижчих у світі. Ми продовжуємо проявляти пильність", — написав Моррісон на своїй сторінці в Twitter.

А ось президент Сербії Олександр Вучич поспілкувався з тенісистом телефоном та запевнив, що боротиметься за Новака.

"Я сказав йому, що вся Сербія зараз разом з ним, що влада вживе всіх необхідних заходів, щоб затримання кращого тенісиста світу було зупинено. Відповідно до всіх норм міжнародного публічного права Сербія боротиметься за Новака Джоковича, за справедливість і правду. В іншому Новак сильний, як ми всі знаємо", — написав Вучич на своїй сторінці в Instagram.

Після анулювання візи Джокович подав апеляцію. Стало відомо, що суд у цій справі відбудеться у понеділок, 10 січня. Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter журналіст The Age Пол Саккал. Додамо, що проживатиме серб у готелі Park Hotel, біля якого вже проходять акції підтримки тенісиста.

Відкритий чемпіонат Австралії пройде на кортах Мульбурна з 17 по 30 січня. Джокович є 20-кратним переможцем Турнірів Великого шлему, зокрема, він 9 разів перемагав на Australian Open.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські тенісистки з’явилися на Australian Open у парі з росіянками.