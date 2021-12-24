Відомі українські тенісистки заявилися на Australian Open у парі з росіянками

Спорт - поза політикою?

Неоднозначний вибір для партнерів зробили українські тенісистки Ангеліна Калініна та Марта Костюк, які заявилися на парний турнір Відкритого чемпіонату Австралії 2022 року разом з російськими спортсменками.

Про це повідомляє журналіст Даніел Раду у twitter, який опублікував повний список учасників парного турніру.

За інформацією джерела, Калініна зіграє в парі з росіянкою Варварою Грачовою, а Костюк — з Ганною Калінською.

Варвара Грачова

Ганна Калінська

Ще дві українки Людмила та Надія Кіченок виступлять на Турнірі Великого Шлему у парі з латвійкою Оленою Остапенко та індійкою Санією Мірзою відповідно.

Додамо, що на одиночний AO-2022 заявилися одразу 8 українок, четверо з яких планують виступити у кваліфікації: Леся Цуренко, Катерина Байндль, Дар’я Снігур та Катерина Бондаренко. А Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська заявилися в основну сітку.

Australian Open-2022 пройде з 17 по 30 січня 2022 року у Мельбурні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український тенісист Сергій Стаховський похвалив Мірчу Луческу за роботу в "Динамо".