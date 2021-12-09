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"У нього є яйця": Стаховський віддав належне Луческу

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Стаховський (по центру) стежив за грою "Динамо" зі студії Новина оновлена 09 грудня 2021, 15:45
Сергій Стаховський (по центру) стежив за грою "Динамо" зі студії

Відомий уболівальник "Динамо" прокоментував роботу тренера команди.

Український тенісист Сергій Стаховський, який нещодавно завершив кар’єру у збірній України, оцінив роботу головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу у клубі.

Своїми думками щодо цього спортсмен поділився в ефірі телеканалу "Футбол 1/2/3".

Сергій, який побував у студії FAN TALK, зазначив, що був великим критиком призначення румуна в київський клуб. Однак тепер він вважає, що Луческу вже довів, що є чудовим фахівцем. Крім того, тенісист заявив, що Мірча зробив сміливий вчинок у свої роки, очоливши "Динамо" після багатьох років перебування у "Шахтарі". Стаховський вважає, що цього сезону Мірча знову показує гідний рівень, адже "Біло-сині" йдуть на одному рівні з "Шахтарем" у чемпіонаті України, хоча "Гірники" витратили на трансферному ринку набагато більше грошей.

"Щоб зробити такий крок (очолити "Динамо"), потрібно реально мати яйця. Скільки б грошей Луческу не заплатили, це сильно вдарило по його іміджу в "Шахтарі". До того ж він отримав досить багато негативу від уболівальників київського Динамо", — заявив Стаховський.

Зазначимо, "Динамо" не зуміло насамкінець грюкнути дверима в Європі, програвши в останньому матчі групової стадії Ліги чемпіонів португальській "Бенфіці" (2:0). Луческу відреагував на цю поразку.

Теги:
#Футбол #Теніс #ФК Динамо (Київ) #Сергій Стаховський #Мірча Луческу #ФК Бенфіка
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