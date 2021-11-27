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Багаторічний лідер збірної України оголосив про завершення міжнародної кар’єри

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Сергій Стаховський Новина оновлена 27 листопада 2021, 10:06
Сергій Стаховський

Стаховський наважився на важливий крок.

Лідер збірної України з тенісу Сергій Стаховський на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що ухвалив рішення завершити міжнародну кар’єру.

За словами самого тенісиста, він провів за національну команду 77 ігор, починаючи з 2006 року.

"Для мене завжди було і стоятиме на корті, коли звучить гімн України. Я отримував феєричні емоції після перемог за національну команду. Далі дивлюся з оптимізмом та впевненістю", — написав Стаховський.

Наразі збірна України перебуває в Осло, де проводить матч плей-офф Світової групи I (другого за силою дивізіону) проти Норвегії. Першого дня українські тенісисти поступилися в обох особистих матчах та програють у серії з п’яти ігор 0-2. Поки Стаховського не заявлено в поодинокі матчі, не виключено, що він зіграє парну зустріч, якщо буде потреба.

35-річний Стаховський завоював чотири титули в одиночному розряді. Найвища позиція у рейтингу найкращих тенісистів світу — 33-та.

Як раніше повідомляв "Телеграф", перспективний український тенісист потрапив на допінг.

Теги:
#Теніс #Сергій Стаховський #Кубок Девіса
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