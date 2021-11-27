Укр

Многолетний лидер сборной Украины объявил о завершении международной карьеры

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Сергей Стаховский Новость обновлена 27 ноября 2021, 10:06
Сергей Стаховский

Стаховский решился на важный шаг.

Лидер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский на своей странице в фейсбуке сообщил, что принял решение завершить международную карьеру.

По словам самого теннисиста, он провел за национальную команду 77 игр, начиная с 2006 года.

"Для меня всегда было и будет стоять на корте, когда звучит гимн Украины. Я получал феерические эмоции после побед за национальную команду. Дальше смотрю с оптимизмом и уверенностью", — написал Стаховский.

На данный момент сборная Украины находится в Осло, где проводит матч плей-офф Мировой группы I (второго по силе дивизиона) против Норвегии. В первый день украинские теннисисты уступили в обоих личных матчах и проигрывают в серии из пяти игр 0-2. Пока Стаховский не заявлен в одиночные матчи, не исключено, что он сыграет парную встречу, если в ней будет надобность.

35-летний Стаховский завоевал четыре титула в одиночном разряде. Самая высокая позиция в рейтинге лучших теннисистов мира — 33-я.

Как ранее сообщал "Телеграф", перспективный украинский теннисист попался на допинге.

Теги:
#Теннис #Сергей Стаховский #Кубок Дэвиса
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