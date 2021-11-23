Укр

Перспективный украинский теннисист попался на допинге: что об этом известно

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Тимур Мухтарулин Новость обновлена 23 ноября 2021, 09:14
Тимур Мухтарулин

Сам спортсмен отрицает, что употреблял запрещенные вещества

Украинский теннисист Тимур Мухтарулин получил положительный результат тестирования на допинг, сообщает пресс-служба ITF.

По данным источника, 19-летний спортсмен проходил тестирование во время выступления на турнире серии ITF M15 в Черноморске. В пробе был обнаружен амфетамин, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для употребления спортсменам. В то же время, в амфетамин не входил в список терапевтических исключений у Мухтарулина, то есть, спортсмену придется объясняться, как вещество попало в его организм.

На данный момент Мухтарулин временно отстранен от всех профессиональных теннисных турниров на неопределенное время.

Как ранее сообщал "Телеграф", WADA обвинила Украину в недобросовестном выполнении антидопинговых требований. В частности, украинские спортсмены были заранее предупреждены о тестировании, а также зафиксированы факты подмены допинг-проб. В Украине отреагировали на скандал увольнением руководства НАДЦУ, однако бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов считает, что этого будет мало.

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#Теннис #Допинг
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