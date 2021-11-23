Перспективний український тенісист "спалився" на допінгу: що про це відомо

Сам спортсмен заперечує, що вживав заборонені речовини

Український тенісист Тимур Мухтарулін отримав позитивний результат тестування на допінг, повідомляє прес-служба ITF.

За даними джерела, 19-річний спортсмен проходив тестування під час виступу на турнірі серії ITF M15 у Чорноморську. У пробі виявили амфетамін, який заборонений Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) для вживання спортсменам. У той же час, в амфетамін не входив до списку терапевтичних винятків у Мухтаруліна, тобто спортсмену доведеться пояснюватись, як речовина потрапила до його організму.

На даний момент Мухтаруліна тимчасово відсторонено від усіх професійних тенісних турнірів на невизначений час.

Як раніше повідомляв "Телеграф", WADA звинуватила Україну в недобросовісному виконанні антидопінгових вимог. Зокрема, українських спортсменів було заздалегідь попереджено про тестування, а також зафіксовано факти заміни допінг-проб. В Україні відреагували на скандал звільненням керівництва НАДЦУ, проте колишній міністр молоді та спорту України Ігор Жданов вважає, що цього буде замало.