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Полетіли перші голови: в Україні відреагували на допінг-скандал

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт рішуче виступив проти допінгу Новина оновлена 27 жовтня 2021, 17:40
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт рішуче виступив проти допінгу

Міністерство молоді та спорту України виступило категорично проти маніпулювань із допінгом у сфері спорту.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт виступив із заявою через розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) щодо порушень Національного антидопінгового центру України (НАДЦУ).

Відповідну заяву опубліковано на Facebook-сторінці глави міністерства.

Гутцайт рішуче виступив проти допінгу, а також заявив, що керівництво НАДЦУ вже подало у відставку, зокрема свої посади залишили директор організації Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек.

"Ми займаємо чітку позицію щодо боротьби з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою", — підкреслив Гутцайт.

Нагадаємо, WADA опублікувало результати розслідування "Операції Геркулес". У звіті йдеться, що у НАДЦУ попереджали спортсменів про тестування. Крім того, велося розслідування щодо Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ), але допінг-схеми там не були підтверджені. Екс-президент ФЛАУ повідомив, що наслідки для українського спорту у зв’язку з цією ситуацією можуть бути катастрофічними.

Теги:
#Допінг #Вадим Гутцайт #WADA
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