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"Наслідки будуть катастрофічними": що чекає на український спорт після антидопінгового розслідування WADA

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Українські спортсмени у Токіо Новина оновлена 27 жовтня 2021, 16:03
Українські спортсмени у Токіо

Український спорт може поплатитись за дії деяких чиновників.

Екс-президент Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ігор Гоцул заявив, що звіт WADA щодо розслідування порушень Національного антидопінгового центру України (НАДЦУ) матиме катастрофічні наслідки для вітчизняного спорту.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Гоцул вважає, що до такої ситуації привели "дилетанти та шахраї" у системі державної політики протидії допінгу у спорті. Колишній глава ФЛАУ також зазначив, що тепер НАДЦУ, ймовірно, буде визнано таким, що не відповідає Кодексу Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), після чого варто очікувати відсторонень українських атлетів від міжнародних змагань.

"Соромно, що це можливо в сучасній Україні", — написав Гоцул.

Нагадаємо, WADA провела "Операцію Геркулес", яка розслідувала порушення з боку НАДЦУ. Українську організацію звинувачують у тому, що вона попереджала спортсменів про тестування заздалегідь. Крім того, було доведено, що кілька проб у змагальний період було видано як "позазмагальні", що дало можливість спортсменам виконати норму для участі на Олімпіаді в Токіо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська спортсменка звинуватила РосЗМІ у брехні.

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#Допінг #WADA
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