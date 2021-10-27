"Последствия будут катастрофическими": что ждет украинский спорт после антидопингового расследования WADA

Украинский спорт может поплатиться за действия некоторых чиновников.

Экс-президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул заявил, что отчет WADA касательно расследования нарушений Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) будет иметь катастрофические последствия для отечественного спорта.

Об этом он рассказал на своей страничке в Facebook.

Гоцул считает, что к такой ситуации привели "дилетанты и мошенники" в системе государственной политики противодействия допингу в спорте. Бывший глава ФЛАУ также отметил, что теперь НАДЦУ, вероятно, будет признан не соответствующим Кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), после чего стоит ожидать отстранений украинских атлетов от международных соревнований.

"Стыдно, что это возможно в современной Украине", — написал Гоцул.

Напомним, WADA провела "Операцию Геркулес", которая расследовала нарушения со стороны НАДЦУ. Украинскую организацию обвиняют в том, что она заранее предупреждала спортсменов о тестировании. Кроме того, было доказано, что несколько проб в соревновательный период были выданы как "внесоревновательные", что дало возможность спортсменам выполнить норму для участия на Олимпиаде в Токио.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская спортсменка обвинила РосСМИ во лжи.