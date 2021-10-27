Україна опинилася в епіцентрі гучного допінгового скандалу: спортсмени наперед знали про тести

Розслідування велося з 2019 року.

Незалежний відділ розвідки та розслідувань (I&I) Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) опублікував свій підсумковий звіт після розслідування тверджень про те, що Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) причетний до практики, що суперечить Міжнародним стандартам тестування та Дослідження (ISTI).

Про це повідомляє офіційний сайт ВАДА.

Розслідування під назвою "Операція Геркулес" було розпочато ще у 2019 році та показало кричуще порушення у вітчизняній антидопінговій організації. Повідомляється, що НАДЦУ попереджав спортсменів про тести заздалегідь за попереднім записом, що ніяк не поєднується з непередбачуваним тестуванням — фундаментальною частиною ефективної антидопінгової програми.

Директор WADA I&I Гюнтер Янгер заявив, що "Операція Геркулес" підтвердила, що НАДЦУ контактував зі спортсменами та їхніми тренерами за допомогою телефонного зв’язку, щоб просити їх з’явитися наступного дня для тестування.

Крім того, "Операція Геркулес" виявила, що у 2021 році НАДЦУ свідомо порушив Всесвітній антидопінговий кодекс, надавши 6 допінг-проб, нібито зібраних у позазмагальний період, хоча було підтверджено, що зразок було зібрано під час змагань. Робилося це для того, щоб спортсмен отримав необхідну кількість допінг-проб для участі на Олімпійських іграх у Токіо. Допінгу в цих пробах виявлено не було.

""Операція Геркулес" порушила серйозні питання щодо цілісності методів тестування НАДЦУ та компетентності деяких співробітників. Більше того, очевидна довговічність і нахабство цієї практики свідчить про серйозні організаційні недоліки в НАДЦУ", — заявив Янгер.

Також повідомляється, що "Операція Геркулес" розслідувала можливу допінг-схему у Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ), проте доказів у цій справі не було виявлено.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська гімнастка звинуватила РосЗМІ у брехні.