Украина оказалась в эпицентре громкого допингового скандала: спортсмены заранее знали о тестах

Расследование велось с 2019 года.

Независимый отдел разведки и расследований (I&I) Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) опубликовал свой итоговый отчет после расследования утверждений о том, что Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) причастен к практике, противоречащей Международным стандартам тестирования и Исследования (ISTI).

Об этом сообщает официальный сайт ВАДА.

Расследование под названием "Операция Геркулес" было начато еще в 2019 году и показало вопиющее нарушение в отечественной антидопинговой организации. Сообщается, что НАДЦУ уведомлял спортсменов о тестах заблаговременно по предварительной записи, что никак не сочетается с непредсказуемым тестированием — фундаментальной особенности эффективной антидопинговой программы.

Директор WADA I&I Гюнтер Янгер заявил, что "Операция Геркулес" подтвердила, что НАДЦУ контактировал со спортсменами и их тренерами с помощью телефонной связи, чтобы просить их явиться на следующий день для тестирования.

Кроме того, "Операция Геркулес" выявила, что в 2021 году НАДЦУ сознательно нарушил Всемирный антидопинговый кодекс предоставив 6 допинг-проб, якобы собранных во внесоревновательный период, хотя было подтверждено, что образец был собран во время соревнований. Делалось это для того, чтобы спортсмен получил необходимое количество допинг-проб для участия на Олимпийских играх в Токио. К слову, допинга в этих пробах обнаружено не было.

""Операция Геркулес" подняла серьезные вопросы о целостности методов тестирования НАДЦУ и о компетентности некоторых сотрудников. Более того, очевидная долговечность и наглость этой практики свидетельствует о серьезных организационных недостатках в НАДЦУ", — заявил Янгер.

Также сообщается, что "Операция Геркулес" расследовала возможную допинг-схему в Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ), однако доказательств по этому делу не было обнаружено.

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